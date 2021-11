Hamilton muss im Brasilien-Sprint von ganz hinten starten

Lewis Hamilton hat den ersten Platz vom Freitag im Qualifying zum Formel-1-Grand-Prix in Brasilien verloren und muss beim Sprint am Samstagabend von ganz hinten ins Rennen gehen.

Der 100-km-Sprint legt die Startreihenfolge für den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr) fest. Dort könnte eine Vorentscheidung im WM-Titelkampf fallen. An Hamiltons Wagen war bereits am Freitag regelwidrig ein neuer Motor eingesetzt worden. Damit muss er im viertletzten Saisonrennen fünf Plätze nach hinten. WM-Leader Max Verstappen liegt in der Gesamtwertung 19 Punkte vor dem Briten.