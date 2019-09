Hamilton ist unglücklich mit seinem Aussehen

Die Welt ist begeistert von dem Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton, nur er selbst ist nicht zufrieden. Jetzt verriet er auf seinem Instagram Account, dass er vor allem mit seinem Körper richtig unglücklich ist.

"In Form zu bleiben ist etwas, mit dem viele von uns kämpfen. Mein Gewicht schwankt jede Woche. Ich verliere Muskeln, und setze dann wieder Fett an. Ich kann ehrlich sagen, dass ich noch nie 100% glücklich war mit meinem Aussehen." - so Hamilton unter seinem Bild.