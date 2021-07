Hamilton gewinnt seinen Heim-GP in Silverstone

Nach Crash mit Verstappen, Restart, 10-Sekunden-Strafe und brillianter Aufholjagd holt sich Lewis Hamilton den Sieg im GP von England in Silverstone.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sein Heimrennen in Silverstone gewonnen. Der Brite fuhr am Sonntag im Mercedes seinen 99. Grand-Prix-Sieg heraus. Zweiter wurde Ferrari-Mann Charles Leclerc (MON) vor Valtteri Bottas (FIN) im zweiten Mercedes.

Die Szene des Rennens hatte sich schon in der ersten Runde in der Copse-Kurve ereignet, in der WM-Leader Max Verstappen nach einer Berührung mit Hamilton von der Strecke flog und in einen Reifenstapel krachte.