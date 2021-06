Hamilton führt drittes Spielberg-Training an

Lewis Hamilton hat die erste Mercedes-Bestzeit an diesem Formel-1-Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg aufgestellt.

Der britische Weltmeister war im dritten freien Training am Samstag 0,204 Sekunden schneller unterwegs als der niederländische Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der beide Einheiten am Freitag getoppt hatte.

Die Quali im Liveticker

all

all

self

self

Das Qualifying für den Großen Preis der Steiermark, den achten Lauf dieser WM-Saison, findet um 15.00 Uhr statt. Rennbeginn ist am Sonntag um die gleiche Zeit (beides live ServusTV, Sky). Der WM-Führende Verstappen hat so wie Hamilton drei Rennen in dieser Saison gewonnen. Er liegt im Klassement zwölf Punkte vor dem Titelverteidiger.