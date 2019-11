Hamilton fixiert 6. WM-Titel

Ein zweiter Rang beim GP von Austin reichte Lewis Hamilton, um seinen 6. Weltmeistertitel zu fixieren. Den Rennsieg holte Bottas im Mercedes, Verstappen sicherte sich Rang 3.

Lewis Hamilton reichte beim heutigen GP von Austin in den USA bereits ein achter Rang, um den Weltmeistertitel endgültig zu fixieren. Im Qualifying kam der Brite gestern nur auf den fünften Rang. Von der Pole Position startete heute der zweite Mercedes-Pilot Bottas vor Vettel im Ferrari, Verstappen im Red Bull und Leclerc im Ferrari. Am Start hatte dann vor allem Sebastian Vettel Probleme und rutschte einige Plätze zurück.

An der Spitze verteidigte Bottas die Führung vor Verstappen und Hamilton, der zwei Plätze gut machen konnte. In der achten Runde musste Vettel seinen Ferrari dann mit einem gebrochenen Aufhängung bereits frühzeitig abstellen. Der Schaden hatte sich wohl schon angekündigt und auch dafür gesorgt, dass Vettel von Beginn weg Probleme hatte.

Unterschiedliche Strategien

In weiterer Folge ging es an der Spitze zwischen Bottas, Verstappen und Hamilton um den Sieg. Der amtierende Weltmeister war im Vergleich zu seinen beiden Konkurrenten dabei mit einer 1-Stop-Strategie unterwegs. Nach den zweiten Stops von Bottas und Verstappen lag Hamilton wieder an der Spitze - mit rund zehn Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Doch der Finne verkürzte den Rückstand Runde um Runde.