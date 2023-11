Hamas lässt Geiseln frei - Livestream vom Grenzübergang Rafah

Am Freitag sollte eine erste Gruppe israelischer Geiseln freigekommen, die die islamistische Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt hatte.

Neben 13 israelischen Geiseln sollen am Freitag auch zwölf thailändische Staatsbürger freigelassen werden, die im Gazastreifen festgehalten wurden. Das teilte der Leiter des staatlichen ägyptischen Informationsdienstes mit. Israel wird im Gegenzug 39 palästinensische Häftlinge freilassen.

Live vom Ort der Geiselfreilassung

Geiseln dem Roten Kreuz übergeben

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg ist nach Medienberichten eine erste Gruppe israelischer Geiseln von der islamistischen Hamas im Gazastreifen dem Roten Kreuz übergeben worden. 13 Frauen und Kinder seien der Hilfsorganisation übermittelt worden, berichteten israelische Medien am Freitag übereinstimmend. Die Übergabe sei in einem Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens erfolgt. Die Geiseln seien nun unterwegs zum Rafah-Grenzübergang nach Ägypten. Danach sollten sie der israelischen Armee übergeben werden.