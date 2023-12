Hamas-Geisel Mia Schem setzt nach ihrer Freilassung ein starkes Zeichen

Nach einem grausamen Massaker beim Supernova-Festival in Israel teilt eine 21-jährige Überlebende, Mia Schem, in einem kraftvollen Statement ihre Erfahrungen und hat ein symbolisches Zeichen gesetzt.

In einem erschütternden Akt des Terrors, der das Supernova-Festival in Israel heimsuchte, haben Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 ein grausames Massaker verübt. Mia Schem, eine 21-jährige Überlebende, hat ihre Erfahrungen in einem kraftvollen Statement geteilt, das sowohl Trauer als auch unbeugsamen Geist widerspiegelt.

Das Festival, das in der westlichen Negev-Wüste stattfand, wurde zum Schauplatz eines blutigen Überfalls. Terroristen griffen unschuldige Menschen in ihren Häusern an, töteten willkürlich unschuldige Menschen und richteten ein besonders brutales Blutbad unter den Festivalbesuchern an. Die Attentäter schossen auf Flüchtende, attackierten Menschen, die sich in Toiletten versteckt hatten, und zündeten Autos an, in denen die Insassen bei lebendigem Leibe verbrannten.

Insgesamt fielen 364 Besucher des Festivals dem Terror zum Opfer, 40 wurden nach Gaza verschleppt, darunter auch Mia Schem. Sie wurde von der Hamas als israelische Geisel in einem Propaganda-Video präsentiert. Nach langen und zermürbenden Wochen der Gefangenschaft wurde Schem Ende November im Austausch gegen palästinensische Gefangene freigelassen.

©Instagram/mia schem

©Instagram/Mia.Schem

"Wir werden wieder tanzen"