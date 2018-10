Halloween-Geschenkkorb: Vierter Gewinner steht fest!

Mach dich bereit für die wohl gruseligste Zeit des Jahres und gewinne einen von fünf Halloween-Geschenkkörben, zur Verfügung gestellt von Transgourmet! Der vierte Gewinner wurde heute glücklich gemacht!

Wer seine Arbeitskollegen in der Firma oder im Büro mit Süßem und Saurem überraschen möchte, meldet sich jetzt zur großen Halloween-Aktion an. In der Zeit von 22. bis 29. Oktober sind die VOL.AT Halloween-Kuriere vormittags unterwegs und überreichen mit allerlei Köstlichkeiten gefüllte Geschenkkörbe von Transgourmet. Freuen dürfen sich insgesamt 5 Gewinner und ihre Kollegen. Schnell mitmachen!