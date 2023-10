Halloween-Fieber: So feiert die Welt das Gruselfest

Halloween, der Brauch aus Irland, hat sich weltweit etabliert. Ein Blick auf unterschiedliche Feierlichkeiten zeigt, wie das Gruselfest global zelebriert wird.

Halloween, das jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert wird, hat seine Wurzeln im keltischen Fest Samhain, das den Sommer verabschiedete und den Winter begrüßte. Der Glaube, dass an diesem Tag die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten verschwimmt, prägt bis heute viele Bräuche rund um Halloween.

USA: Hochburg der Halloween-Feiern

In den USA ist Halloween ein Highlight im Herbst. Kinder und Erwachsene schmücken ihre Häuser mit Skeletten, Kürbissen und gruseligen Figuren. Der Brauch des "Trick or Treat" ist weit verbreitet, bei dem Kinder von Tür zu Tür ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln.

Mexiko: Dia de los Muertos

Irland: Die Wiege von Halloween

Japan: Ein neuer Trend

In Japan hat sich Halloween in den letzten Jahren zu einem beliebten Event entwickelt. Paraden und Kostümpartys in Tokio und anderen Städten ziehen viele Menschen an, die das Fest mit einer Mischung aus westlicher und einheimischer Tradition feiern.