Hallenfußball vom Feinsten schon in den Startlöchern

Die erste Saisonhälfte im gesamten Vorarlberger Amateurfußball ist Geschichte. Traditionell übersiedeln die Kicker in den Wintermonaten in die Halle und versprechen für die hunderten Besucher einen modernen Hallenzauber und auch abseits des Parkett gibt es alljährlich genügend Gesprächsstoff und der Run auf Hallenfußball ist im Ländle noch nie so groß wie zuletzt. Das zeigte sich im Vorjahr bei der Jubiläumsausgabe im Wolfurter Sparkasse Hallenmasters ganz besonders, Hallenfußball vom Feinsten und die Hofsteighalle wurde zum wahren Publikumsmagnet, platzte vor allem im Hauptbewerb an Weihnachten bis zum großen Finale aus allen Nähten. Das spricht auch für den Veranstalter Meusburger FC Wolfurt, das längst zu einer Marke in den Wintermonaten in Vorarlberg geworden ist. Bis zu 90 Amateurmannschaften aus ganz Vorarlberg spielen zwischen Weihnachten und Dreikönig wieder um den begehrten Titel beim „Hallenmasters 2023“. „Altbewährtes ist auch heuer Trumpf. Wollen alle Amateurteams zur vollsten Zufriedenheit beim Aufenthalt im Turnier bieten und das auf dem und abseits der Spielfläche. Das Masters funktioniert bestens“, freut sich FC Wolfurt Präsident und Turnierchef Stefan Muxel schon auf die kommende Auflage in der Hofsteighalle. Ein Mann der ersten Stunde des Masters, Peter Meusburger, kehrt der Veranstaltung den Rücken. Bei allen 25 Turnieren war er für den Bereich Marketing und Tombola-Verantwortlicher. Nun übernehmen diese Aufgabe zusätzlich Stefan Muxel und OK-Mitverantwortlicher Alexander Bernhard.