Halle Berry postet Nacktbild und spaltet damit das Netz

Schauspielerin Halle Berry spaltet das Netz mit einem kürzlich veröffentlichten Nacktbild auf Instagram.

"Ich mache genau das, was ich tun möchte"

Während die meisten ihrer Fans die Aufnahme feiern und Berry für ihr Selbstbewusstsein bewundern, gibt es auch einige Kritiker, die das Nacktbild als unangemessen empfinden. Einige werfen der Schauspielerin sogar vor, in den Wechseljahren zu sein und aus diesem Grund mit ihren Nacktfotos Aufmerksamkeit zu suchen. Doch Berry lässt sich nicht beirren und betont, dass sie genau das tun wird, was sie möchte.

Nicht das erste freizügige Bild

Es ist nicht das erste Mal, dass Berry ihre Fans mit einem Nacktbild überrascht. Immer wieder zeigt sich die Schauspielerin in knappen Outfits und gibt damit ein Statement ab für die Akzeptanz des eigenen Körpers und das Recht auf Selbstbestimmung. Und während einige das Bild kritisieren, zeigen die meisten Kommentare, dass Berry damit vielen Frauen Mut und Selbstbewusstsein gibt.

"In einer Welt, in der es immer noch alltäglich ist, Frauen auf ihr Aussehen zu reduzieren und zu bewerten, ist es erfrischend zu sehen, dass Frauen wie Halle Berry ihre Körper lieben und akzeptieren, unabhängig von Alter und Größe", schreiben User unter das Bild auf Social Media. Ob man ihre Nacktbilder nun mag oder nicht, eines steht fest: Halle Berry hat mit ihrem Körperbild eine wichtige Debatte angestoßen und gibt vielen Frauen das Gefühl, dass sie so sein können, wie sie sind.