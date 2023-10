Halbnackte-Show im Whirlpool: Katja Krasavice provoziert erneut auf Instagram

Katja Krasavice, die bekannt ist für ihre freizügigen Auftritte und Outfits, hat wieder einmal die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf Instagram erregt.

Darum geht es: Katja Krasavice provoziert erneut mit halbnackten Fotos auf Instagram.

Whirlpool-Fotos zeigen sie in einem gelben Bikini mit SpongeBob Motiv.

Sie spielt auf Umweltschutzthematik an und ihre Beliebtheit auf "OnlyFans".

Die 27-jährige Rapperin, die für ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bekannt ist, postete kürzlich Fotos, die ihre Fans ins Schwitzen brachten – und das trotz der kühleren Herbsttemperaturen.

In den Schnappschüssen präsentierte sich Katja Krasavice verführerisch in einem Whirlpool und zeigte ihre atemberaubenden Kurven aus verschiedenen Blickwinkeln. Doch das Besondere an diesen Bildern war nicht nur ihre eigene Freizügigkeit, sondern auch ein unerwarteter Begleiter: SpongeBob!

Provokation mit Humor: 'Je mehr Plastik in meinem Körper, desto weniger im Meer'

In einem ultraknappen, gelben Bikini mit dem Motiv des Kult-Schwamms SpongeBob Schwammkopf ließ Katja Krasavice nur wenig Raum für die Vorstellungskraft. SpongeBob selbst saß direkt auf Katjas Bikini-Oberteil und sorgte so für eine unterhaltsame und provokative Note in den Fotos.

In ihrem Beitrag schrieb Katja: "Ich tue es für SpongeBob – je mehr Plastik in meinem Körper, desto weniger im Meer." Mit diesem humorvollen Kommentar spielte sie auf die Umweltschutzthematik an, auch wenn ihre Kurven sicherlich nicht dazu beitragen, die Weltmeere zu retten.

OnlyFans-Ikone

Katja Krasavice ist nicht nur für ihre Musik und ihre offene Persönlichkeit bekannt, sondern hat sich auch erfolgreich auf der Plattform "OnlyFans" etabliert, wo sie zu den prominentesten Persönlichkeiten in Deutschland gehört.