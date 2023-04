HAK Bregenz ist im Fußball der Oberstufen Landesmeister

Klarer Finalsieg der Bregenzer gegen Feldkirch.

Am Dienstag, den 18.04, wurden die Oberstufen Fußballlandesmeisterschaft, bei strahlendem Frühlingswetter in der Emma&Eugen Arena in Dornbirn/Haselstauden durchgeführt. Die Schülermannschaft der HAK Bregenz unter der Leitung von Mag. Schneider Manfred hat die Schullandesmeisterschaft ohne Niederlage im Finalbewerb für sich entscheiden. In der Gruppenphase konnten sie sich mit einem 1:1 gegen das BORG Egg und einem 5:0 gegen BG Lustenau als Gruppensieger der Gruppe A festsetzen. In der Gruppe B erreichte das BG Rebberggasse Feldkirch den ersten Platz nach einem 1:1 gegen HTL Dornbirn und einem 1:0 gegen das Sportgymnasium Dornbirn. Das Sportgymnasium Dornbirn erreichte den zweiten Platz der Gruppe B.