Haidinger und Lorraine mit Doppelpack Garant zum Erfolg

Mit dem 5:1-Auswärtssieg erfüllen die Juurikkala Schützlinge ihre Pflichtaufgabe gegen die Steel Wings Linz.

Bereits nach dem ersten Abschnitt führt der ECB mit drei Toren, Johan Lorraine und Christian Haidinger erzielen einen Doppelpack. Für den gebürtigen Linzer waren es die Tore #100 und #101 im Wälder Dress.

Zwischen dem Heimspiel am Donnerstag und der Begegnung in Linz hatte das Trainerteam einiges zu tun, denn die Linien mussten zum x-ten Mal neu zusammengestellt werden. Der harte Kampf gegen Fassa forderte Tribut in Form von zwei weiteren Verletzten, Stefan Söder und Benjamin Winkler. Matthias Tschrepitsch hütete am Samstagabend den Kasten, gab Karlo Skec damit eine Verschnaufpause. Der erste Abschnitt war für die Wälder dann ein Start nach Maß. In der 7. Minute scorte Kai Fässler zum 0:1 aus kurzer Distanz. (Pfanner Fruchtsaft gratuliert seinem Future Club Spieler.) Linz hatte die beste Chance in diesem Abschnitt in der 13. Minute. Aus einem Tumult vor Tschrepitschs Kasten heraus, erzielten die Steel Wings beinahe den Ausgleich. Stattdessen erhöhte Lorraine nach Vorarbeit von Haidinger sehenswert auf 0:2. (14.) Letzterem gelang es im Powerplay dann selbst ein Tor zu erzielen. Es war für den gebürtigen Linzer Nummer 100 im Dress des ECB. (19.)