Hai-Attacke: Frau erleidet schwere Verletzungen

Bei einem unerwarteten Hai-Angriff im Hafen von Sydney wurde eine Frau schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Elizabeth Bay.

Unerwarteter Angriff

Laut Augenzeugenberichten und Expertenmeinungen soll es sich bei dem Raubtier um einen Bullenhai gehandelt haben. Der Angriff fand am Montagabend in der Nähe des berühmten Stadtteils mit Opernhaus und Harbour Bridge statt.

Rettungsaktion

Das Opfer, das in der Nähe eines Stegs schwamm, erlitt schwere Verletzungen am rechten Bein. Anwohner und Ersthelfer leisteten sofortige Unterstützung. Herbeigeeilte Helfer beschrieben später die Szene: "Lauren, das Opfer, zog sich an der Seite des Hafenbeckens hoch und versuchte, sich in Sicherheit zu bringen", sagte ein Anrainer. "Ihr Bein hing irgendwie hinter ihr her - das Wasser hinter ihr war überall rot vor lauter Blut." Der Anblick sei schrecklich gewesen.