Haftstrafe nach neuerlicher sexueller Nötigung

24 Monate Gefängnis für 20-jährigen Syrer, der acht Tage nach Verurteilung rückfällig wurde.

Der Syrer hat im Jänner 2018 in Dornbirn eine 16-Jährige gegen ihren Willen geküsst und ihr in den Hals und die Brust gebissen. Dafür wurde der vorbestrafte Angeklagte am 19. März am Landesgericht Feldkirch wegen geschlechtlicher Nötigung zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe von 720 Euro verurteilt.