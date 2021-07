Haftbefehl gegen Michael Wendler

Damit er vor Gericht erscheint, ist gegen den Schlagersänger Michael Wendler Haftbefehl erlassen worden.

Video: Haftbefehl gegen den Wendler und was ihm vorgeworfen wird

Michael Wendler wird per Haftbefehl gesucht. Das beantragte eine Richterin des Amtsgerichts Dinslaken am Dienstag. Grund ist das Nicht-Auftauchen des Sängers vor Gericht beim Prozess wegen Beihilfe zur Vereitelung einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen. Allerdings lebt der umstrittene Künstler in den USA.