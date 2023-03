Hafenecker: "Gewessler ist eine Autohasserin!"

Mit heftigen Angriffen gegen Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat heute FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker vor dem geplanten Ende des Verbrenner-Automotors im Jahr 2035 gewarnt.

Die Ministerin sei eine "Autohasserin", die einen "nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft" wolle. Er verstehe nicht, warum sie der Koalitionspartner ÖVP "bei ihren linken Fantasien tun und lassen" gewähre, so Hafenecker vor Journalisten.

"Kampf um Auto ist Kampf um Motor"

Ein Verbot des Verbrenner-Motors in zwölf Jahren für Neuautos wäre die "Zerstörung der Autoindustrie in Österreich und Deutschland", betonte Hafenecker und bekam dabei Unterstützung von Dirk Spaniel, Verkehrssprecher der AfD im deutschen Bundestag. "Der Kampf um das Auto ist ein Kampf um den Verbrennungsmotor", meinte Spaniel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien. Gleichzeitig stellte er fest: "Natürlich wird der Verbrennungsmotor nach 2035 nicht aufhören zu existieren." Denn dann würden die Fahrzeuge eben aus anderen Märkten importiert. Der Verbrenner-Motor würde nicht verloren gehen, aber die Arbeitsplätze.