Häuser wie Geschwister

Die Häuser bilden ein Paar. Tatsächlich werden sie von Geschwistern bewohnt. Das Elternhaus liegt direkt hinter und oberhalb der neuen Häuser; eine glückliche Fügung erlaubte den Erwerb des darunterliegenden Baulandes. Das bescherte dem elterlichen Garten eine Verbesserung; er ist nun erstmals eben, da der Neubau als „Stützwand“ wirkt; der Blick auf die Berge bleibt erhalten. Nähert man sich, so stellt man fest: Die Häuser stehen versetzt, auf Abstand. Privates Grün, jeweils im Süden, ist garantiert. Doch es gibt Freibereiche, die eher öffentlich sind: der Hof vor den Häusern, eine breite Treppe von hier auf die gemeinsame Wiese, ein Freisitz zwischen Elternhaus und einem der neuen Häuser. Familien- und Privatleben sind fein ausbalanciert. Das gelingt auch dank beruflicher Übereinstimmung: Vater und Sohn sind „vom Bau“, beide im Maurerhandwerk zu Hause; Sohn Maximilian Kirchmann darüber hinaus Architekt. Nicht zuletzt das erklärt die Bauweise der beiden Häuser: Es sind Ziegelbauten, die das Potenzial das Baustoffs ausschöpfen, ohne Dämmzusätze oder sonstige Fremdstoffe. Sie folgen konsequent der Logik des Materials mit hohem Wand-Anteil, regelmäßiger Gliederung gemäß Ziegelmaß und maßvoller Befensterung. In dieser baumeisterlichen Haltung gleichen sich beide Bauten vom Dach bis zur Bodenplatte. Und doch sind beide in Proportion und Baukonstruktion ganz eigenständig. Während das zweigeschoßige hangseitige Haus schmal und lang ist und die „Mauer“ zum Hang bildet, erhebt sich das dreigeschoßige, fast quadratisch turmartig. Im einen Fall geht eine Promenade durchs Haus, mit einem Zentrum Küche und Wohnraum und einer Querung vom Balkon zum Freisitz, im Untergeschoß entlang von Kinder- und Arbeitszimmern ins südliche Sommerzimmer führend. Im anderen Fall erschließen sich vom Vestibül mit elaborierter Wendeltreppe drei große, dreiseitig belichtete Räume mit Orientierung ins Tal und nach Süden. Beide Häuser integrieren Garagen und Fahrradräume unter demselben Dach.