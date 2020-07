Hämmerle und Pinkelnig sind Sportler des Jahres

Landeshauptmann ehrte mit Sportlandesrätin Rüscher heimische Sport-Asse 2019. Die Verleihung ging coronabedingt in kleinem Rahmen über die Bühne.

Bei der jährlichen Wahl handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Land, ORF Vorarlberg und Vorarlberger Nachrichten. In seinen Grußworten würdigte Wallner die Leistungen der heimische Sport-Asse und ließ die zahlreichen Erfolge im Vorjahr Revue passieren. Von den Vorarlberger Athletinnen und Athleten wurden in Summe bei Welt- und Europameisterschaften 144 Medaillen bejubelt, davon 38 in Gold, 50 in Silber und 56 in Bronze. 25 Welt- und 13 Europameistertitel gingen 2019 nach Vorarlberg. Für die Kinder und Jugendlichen wären diese Erfolge „Ansporn, Motivation und Bestätigung, was mit Ehrgeiz und Wille alles zu schaffen ist“, betonte der Landeshauptmann.