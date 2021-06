Hälfte aller Ländle-Gemeinden Covid-frei

Bis Dienstagnachmittag wurden zwei Neuinfektionen und 70 Genesungen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag auf 22,9.

Stand Dienstag 16 Uhr: In Vorarlberg wurden bis Dienstagmittag zwei Neuinfektionen verzeichnet. Dem gegenüber stehen 70 Genesungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg ist am Dienstag im Vergleich zum Vortag wieder leicht gesunken und liegt aktuell bei 22,9. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 17,4.

Aktuell gelten 212 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Am Dienstag war bisher kein weiteres Todesopfer zu beklagen, die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg liegt damit weiterhin bei 304.