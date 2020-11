Hacklerregelung abschaffen? So denken Vorarlberger

Das Ende der Hacklerregelung sorgt für heftige Diskussion. Die Regierung hat sich auf eine Abschaffung geeinigt. Was sagen die Vorarlberger dazu?

Die Langzeitversichertenpension ermöglicht es seit heuer wieder, nach 45 echten Versicherungsjahren mit 62 ohne Abschläge in den Ruhestand zu gehen. Die ÖVP will diese Regelung abschaffen und dafür diese Woche im Nationalrat einen Antrag einbringen. Doch wie denken Vorarlberger über eine Abschaffung der Hacklerregelung? VOL.AT hat sich bei einer Umfrage in Dornbirn und Bregenz dazu umgehört.