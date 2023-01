Hackbrett und Zither im Fokus von Jung und Alt

63 Musiker von neun bis 87 Jahren beim Hackbrett- und Zithertag in Lingenau.

Lingenau. Nach drei Jahren Pause meldet sich der Vorarlberger Hackbrett- und Zithertag wieder mit neuem Schwung zurück. 63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen neun und 87 Jahren aus Vorarlberg, Tirol, Schweiz und Deutschland haben sich für den 8. Hackbrett- und Zithertag am 21. Jänner 2023 in Lingenau angemeldet. Die Veranstaltung wird finanziell und organisatorisch vom Vorarlberger Musikschulwerk, Heimatpflegeverein Bregenzerwald, Vorarlberger Volksliedwerk und Musikschule Bregenzerwald getragen.

Die Vorarlberger Musikschulen bieten eine große musikalische Bandbreite an Instrumentalunterricht, darunter auch Hackbrett und Zither. Diese Instrumente sind nach wie vor bei Jung und Alt beliebt und spielen auch in der Volksmusik eine große Rolle. Als gemeinsames Erlebnis und zur persönlichen Weiterbildung wird alle zwei Jahre ein Hackbrett- und Zithertag organisiert. In Workshops gibt es für die Teilnehmer die Möglichkeit, in kleinen und größeren Ensembles an ihren Stücken zu feilen und gemeinsam zu musizieren.