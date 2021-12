„Haben Verantwortung für unsere Schulkinder“

Bludenz.Die letzten Schulwochen und –monate waren geprägt von vielen Unsicherheiten. Neben der Corona-Krise haben aber auch die gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen Kinder und Jugendliche besonders stark getroffen.

Abgewickelt und organisiert wird die Schulsozialarbeit vom IfS, dem Institut für Sozialdienste. Während es bisher nur an der Bludenzer Mittelschule und am Poly ein derartiges Angebot gab, wird dieses nun im kommenden Jahr auf weitere Bludenzer Schulen - VS Mitte und VS St. Peter - ausgedehnt. Insgesamt werden 50 Wochenstunden für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen.