Haarige Aussichten - Das sind die angesagtesten Frisurentrends

Bregenz -Das Leben ist zu kurz für langweilige Frisuren. Um herauszufinden, welche Frisuren und Haarfarben 2018 besonders angesagt sind, haben wir von VOL.AT die Frisurentrendshow besucht.

Nicht nur die Mode erfindet sich jede Saison neu, sondern auch die Trend-Frisuren. Dieses Jahr präsentiert die Landesinnung der Vorarlberger Friseure in Zusammenarbeit mit dem Casino Bregenz und der Firma Schwarzkopf die Frisuren-Trends von dem Linzer Hairdesigner und Frisörunternehmen Leipschi&Leipschi. Dieses Jahr war das Motto der Show #INDEPENDENT. Mehr Unabhängigkeit und mehr Selbstbewusstsein soll sich nicht nur in den Kopfen, sondern auch auf den Köpfen abspielen.

Neben schönen Frisuren wurden dieses Jahr auch elegante Kleider zur Schau gestellt. Der „Haute Couture Austria Award“ gilt als größter Couture Design Award Österreichs. Die Vorarlberger Modeschöpfer konnten dort ihre handwerklichen Qualitäten und ihre kreativen Meisterwerke unter Beweis stellen. Insgesamt wurden neun Unikate vorgestellt, welche um den Einzug in das große Finale am 29. Oktober 2018 in Wien kämpfen.