Haaland mit Doppelpack für den BVB - Liverpool verliert in Madrid

Titelverteidiger FC Liverpool verliert bei Atletico Madrid mit 0:1, Erling Haaland schießt Borussia Dortmund zum Sieg gegen Paris.

Mit den Achtelfinalhinspielen zwischen Atletico Madrid gegen Titelverteidiger FC Liverpool sowie Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain wurde die K.O.-Phase in der UEFA Champions League eröffnet.

Liverpool mit Hinspielniederlage

Vorjahressieger Liverpool startete die Mission Titelverteidigung mit dem Spiel bei Atletico Madrid. Die Klopp-Elf geriet bereits nach vier Minuten in Rückstand, Saul brachte die Gastgeber früh in Front. In weiterer Folge vertrauten die Spanier ihrer bekannt starken Defensive, ließen den Gästen von der Insel nur wenig Platz.

Die Reds waren zwar leicht feldüberlegen, ohne allerdings zwingend zu werden. Die Gastgeber hingegen fanden insgesamt gesehen die besseren Torgelegenheiten vor. In der Ballbesitzstatistik war Liverpool deutlich im Vorteil, für die sonst so gefährliche Offensivabteilung der Engländer gab es an diesem Abend gegen sehr disziplinierte Gastgeber aber einfach kein Durchkommen.

Atletico siegte am Ende mit 1:0, Titelverteidiger Liverpool muss also beim Rückspiel Mitte März ein Mittel finden, um die massierte Abwehr der Spanier zu überwinden.

Haaland trifft doppelt

Borussia Dortmund empfing im Hinspiel Paris Saint Germain mit Ex-Trainer Thomas Tuchel. Hinter dem Einsatz von PSG-Star Neymar stand lange ein Fragezeichen, der Brasilianer sollte am Ende allerdings dennoch eine wichtige Rolle spielen, wurde aber schließlich von Erling Haaland übertroffen.

Die Westfalen zeigten gegen die Franzosen eine engagierte Leistung, waren das gefährlichere Team. Was sich schon längere Zeit andeutete, wurde in Minute 69 dann auch Realität. Haaland brachte seine Elf per Abpraller in Front, es war dies bereits Treffer Nummer neun für den Ex-Salzburger in der diesjährigen CL-Saison.

Neymar glich für die Gäste quasi aus dem Nicht aus (75.), aber nicht einmal zwei Minuten später war erneut Haaland zur Stelle, der die Kugel zur neuerlichen Dortmunder Führung in die Maschen hämmerte.