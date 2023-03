Gwigga Gwigga hoo!!! Im Leiblachtal

10 Jahre Howilar Rutschbugglar

Am 19.01.2013 traf sich eine Gruppe von Faschingsbegeisterten im Hohenweiler Gemeindeamt zum ersten Mal, um eventuell einen Faschingsverein zu gründen. Die Begeisterung unter den anwesenden war groß, den die Hohenweiler Mäschgerle mussten sonst bei den Umzügen meist am Rand stehen und konnten nicht als Umzugsgruppe mitmarschieren. Es sollte ein Faschingsverein gegründet werden, der es den Hohenweiler Familien ermöglichen sollte, sich gemeinsam zu organisieren und als Faschingsgruppe an den Umzügen teilzunehmen. Damit wurden die Grundsteine für eine inzwischen 10-jährige Erfolgsgeschichte gelegt. Bereits am 09.03.2013 wurde beim zweiten Treffen ein passender Name und ein Faschingsruf gesucht und auch gefunden. Aus mehreren Vorschlägen wurde „Howilar Rutschbugglar“ als Vereinsname und angelehnt an das weithin bekannte Kloster Gwiggen „Gwigga Gwigga hoo!!!“ als Hohenweiler Faschingsruf gewählt. Mit Martin Smounig (Obmann und Schriftführer), Gerhard Rupfle (Vize) und Nadine Wetzel (Schatzmeisterin) wurde noch am selben Abend der erste Vorstand für den neuen Faschingsverein gefunden und der Verein konnte angemeldet werden.

Somit gilt der 09.03.2013 als Geburtstag der Howilar Rutschbugglar und wird jedes Jahr gefeiert. Im Vorstand hat sich über die Jahre verständlicherweise personell einiges geändert. Mit Obernarren Martin Smounig ist aber noch immer der Gründungsobmann der ersten Stunde Obmann des Vereins, der sich mittlerweile nicht nur im Leiblachtaler Fasching einen Namen gemacht hat. Auch Vizenärrin Gaby Rupp ist bereits seit 2014 an der Seite des Langzeitobmanns. Das über die Jahre Obmann und Vize immer wieder gleich gewählt werden, zeigt dass die Mitglieder mit deren Arbeit mehr als zufrieden sind und man sich auf die beiden verlassen kann. Martin Berchtel ist seit 2020 der Schriftführer und Raphael Mocnik hat seit 2021 die Vereinskasse fest im Blick. Marion Schratt und Tanja Kolbitsch vervollständigen als Beiräte das Vorstandsteam der Howilar Rutschbugglar.

Als erstes Kostüm einigte man sich 2013 auf Eskimos, welches durch Unterstützung der Gemeinde Hohenweiler für alle Mitglieder angeschafft werden konnte. Über die Jahre wurden die Kostüme immer wieder gewechselt, so waren die Rutschbugglar schon als Vogelscheuchen, Waldelben, Clowns und nun aktuell als Vampire auf den Umzügen unterwegs. Im nächsten Fasching wird allerdings wieder ein neues Motto vorgestellt. Wichtig war dem Vorstand und den Mitgliedern über all die Jahre, dass der Verein nicht nur über die Mitgliedsbeiträge finanziert wird, sondern dass mit dem Betreiben von Ständen bei Märkten und mit der Hohenweiler Faschingszeitung, in der übrigens das ganze Leiblachtal beleuchtet wird, der finanzielle Beitrag für die Rutschbugglarmitglieder so niedrig wie möglich gehalten wird. So wurde in den 10 Vereinsjahren der Mitgliedsbeitrag nicht erhöht. Es soll jedem Faschingsfan möglich sein, dem lustigen Verein beizutreten. Im Moment zählt der aktive Verein 47 Mitglieder von 2 bis über 50 Jahren, die als Howilar Rutschbugglar gern gesehene Gäste bei den Veranstaltungen in Hohenweiler und im ganzen Land sind.

Von Beginn an wurden nicht nur die Umzüge und Veranstaltungen im Umkreis von Hohenweiler besucht, sondern die Ruschbugglar sind jedes Jahr am Faschingsdienstag die Spaßvögel, die im hoki, dem Kindergarten und in der Schule die Krapfen vorbeibringen und mit den Kindern Spiele und Späße veranstalten. Auch der Kinderfasching am Nachmittag des Faschingsdienstags, der durch den Familienverband organisiert und durchgeführt wird, ist für die Mitglieder ein fixer Bestandteil geworden, der jedes Jahr aufs Neue besucht und inzwischen sogar von den Rutschbugglarn eröffnet wird.

Bei der Jahreshauptversammlung zum 10-jährigen Jubiläum am 11.03.2023 konnten die Mitglieder die erfolgreichen vergangen Jahre feiern. Im kommenden Fasching ist auch schon eine Narrenmesse am 11.11.2023 in Hohenweiler geplant, bei der man den Rutschbugglarn persönlich gratulieren kann.

Wer Lust hat, ein Teil des Hohenweiler Faschings zu werden, kann Kontakt mit jedem Mitglied aufnehmen, sich über die Homepage www.rutschbugglar.at informieren oder sich direkt bei Obernarr Martin (+43 650 2409505) melden, der gerne Rede und Antwort steht.