Gutscheine und Geld fürs Impfen? Was Vorarlberger zu Impfanreizen sagen

Sollte es für die Corona-Impfung eine Belohnung - etwa Geld oder Gutscheine - geben? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

Bratwurst, Gutschein oder Geld - in vielen Ländern gibt es für die Impfung eine Art Belohnung. Junge Griechen bekommen für die Erstimpfung 150 Euro, im deutschen Bundesland Thüringen gab es eine Bratwurst und in den USA und Russland kann man an Verlosungen mit Geld- und Sachpreisen teilnehmen. Und auch in Österreich könnte es bald einen Impfanreiz geben: Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer will jungen Impflingen einen 100-Euro-Gutschein für Nachtgastronomie, Kinos und Veranstaltungen schenken lassen. Doch wie denken Vorarlberger?