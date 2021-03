Gute Luftqualität in Vorarlberg

Messungen zeigen die geringste Luftbelastung seit Beginn der systematischen Luftgüteüberwachung im Lande.

Nach der aktuellen Bilanz des Umweltinstituts des Landes zeichnete sich das Jahr 2020 durch die geringste Luftbelastung seit Beginn der systematischen Luftgütemessungen vor 20 Jahren aus. Die Feinstaubkonzentrationen lagen durchwegs deutlich unter den Grenzwerten, auch bei der Stickstoffdioxid-Belastung wurden erstmals an allen Messstationen die Grenzwerte eingehalten. Die Ozonwerte im Sommer 2020 waren moderat, die Informationsschwelle wurde an keinem Tag überschritten, berichtet Umweltlandesrat Johannes Rauch.

Neun Messstationen plus mobile Einrichtungen

Die Luftgüte wird vom Umweltinstitut landesweit mit neun Messstationen und mobilen Messeinrichtungen kontinuierlich überwacht. Beim Feinstaub ist seit Beginn der systematischen Messungen vor rund zwanzig Jahren ein kontinuierlicher Rückgang der Belastung festzustellen. Im Jahr 2020 wurden nicht nur die nationalen Grenzwerte für Feinstaub deutlich eingehalten, die Werte entsprachen an allen Messstationen sogar der strengen Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO für einen verbesserten Gesundheitsschutz. So lag der Jahremittelwert durchwegs unter 20 µg/m³ Luft, auch wurde die von der WHO empfohlene Begrenzung von maximal 3 Überschreitungen des Tageswerts von 50 µg/m³ pro Jahr an allen Messstationen eingehalten.