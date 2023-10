Gute Leistung, aber keine Punkte

Es war eine gute Leistung, die Wolfurt im Aaretal beim ersten Auswärtsspiel nach dem Wiederaufstieg in die NLA in der Grüeneblätz-Halle darbot. Defensiv kompakt suchten die Heimischen den Zugang und hatten durch einen Rebound durch Yves Walter auch das Glück auf ihrer Seite. Uttigens Neuzugang Alexis Garcia verwertete in Minute 9 einen Direkten Freistoss, der den Druck im Lager der Hofsteiger naturgemäss höher stiegen liess. Wolfurt suchte den Anschluss und hatte durch Aurel Zehrer kurz vor dem Pausengang auch das Glück des Tüchtigen.

Im zweiten Durchgang bliebt die Gefahr von Gelb-Blau aus, Wolfurt stand gut und musste aber durch einen sehr fragwürdigen Penalty das 1:3 hinnehmen. Die Agüero-Boys steckten nicht auf und Fermin Roby tankte sich 4 Minuten vor Spielende in den Uttiger Strafraum - 2:3 Anschluss. Das Offensiv-Finish scheiterte am starken Schweizer Nationaltorhüter, der den Sieg festhielt und Laritz & Co. trotz toller Performance die Enttäuschung ins Gesicht schrieb. „Wir waren nah dran, müssen einfach weiterarbeiten und unseren Weg verfolgen“, so Zehrer im Schlussresümee.