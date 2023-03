Gute Laune beim Funkenfeuer

Im zweiten Anlauf hat es dann doch geklappt. Aufgrund starken Windes und Sicherheitsgründen musste der Fußacher Funken vom Funkensonntag auf den 3. März verschoben werden.

Im geheizten Zelt rockte „Alex“ wie eine Woche zuvor – am eigentlichen Funkensonntag – als es auch Funken Küachle gegeben hat. Die Funkenbande hat am Freitag darauf erneut ein Programm auf die Beine gestellt. Der Musikverein spielte auf, und der Fackelzug verteilte an die kleinen Besucher(innen) Fackeln, damit Groß und Klein gemeinsam den Funken entzünden konnte.