„Gute Geister“ feiern Halloween für den guten Zweck

Hörbranz. Kürbisschnitzen markiert Auftakt für außergewöhnliche Charity-Aktion im Leiblachtal.

Seit zwei Jahren führt Michael Andreas Egger Regie im gemeindeeigenen Gastlokal im Hörbranzer Kronenareal. In dieser Zeit machte der Gastronom mit mehreren Initiativen von sich Reden. Mit Sicherheit eine der größeren Aktivitäten steht in der Nacht zum Hochfest Allerheiligen auf dem Programm: Die XXL-Halloweenparty ab 20 Uhr im Leiblachtalsaal. Vor rund sechs Monaten hat Egger zusammen mit dem bekannten Lochauer DJ „Rome“ – alias Jerome Klauser – die Idee geboren, den in Vorarlberg durchaus präsenten Volksbrauch am 31. Oktober im großen Stil zu feiern. Für die beiden Organisatoren avanciert die kommerzielle Seite allerdings zum Charity-Event mit Gänsehautfeeling. Denn der Reinerlös der Veranstaltung mit gleich mehreren DJs und dem Musikduo „Wonkka Brothers“ geht nämlich zugunsten von Geben für Leben.