Gute Geister be-GEISTERN auf der LEANDOBÜHNE

Premierenfeier mit anschließendem kulinarischem Fest

Heiter und spannend ging es zu, als sich der Vorhang für die Komödie „Gute Geister“ von Pam Valentine bei der Premiere hob. Mit dem Stück, das Regisseurin Renee Lormans mit den acht Schauspielerinnen erarbeitet hat startete die LEANDOBÜHNE Alberschwende in die diesjährige Theatersaison.

In der komödiantischen Aufführung geriet Makler Hartmut Lohs (Roland Steurer) ordentlich ins Schwitzen, als er das kleine Häuschen an das junge Paar Simone Falke (Stefanie Hopfner) und Alexandra Dorn (Nadine Hammerer) vermietete. Die guten Geister Jakob und Katharina Falkner (Gerhard Immler, Annemarie Bereuter) funkten immer dazwischen und vertrieben sich die Zeit damit, den Makler und die neuen Mieter zu vergraulen. Schließlich will man ja auch als Geist seine Privatsphäre haben. Die Situation veränderte sich, die tiefe Liebe des Paares faszinierte Jakob und Katharina und sie fühlen sich mehr und mehr für sie verantwortlich – vor allem als die Streitereien zwischen dem Paar immer mehr zuzunehmen zu schienen. Aus eigener Erfahrung wussten sie, dass das Leben zu kurz dafür ist. Dann gab es da auch noch die herrschsüchtige Schwiegermutter (Gabi Rohrmeister) und einen ganz speziellen Schutzengel (Ramona Dür) die dafür sorgen, dass die ungewöhnliche «Wohngemeinschaft» zu einem besonderen Erlebnis für die zahlreich erschienen Premieren-Besucher wurde.