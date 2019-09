Gut eingelebt in die Rolle als Schiedsrichter im Landtag

Landtagspräsident Harald ­Sonderegger (ÖVP) zieht Bilanz über seine erste Legislaturperiode im Amt. Er macht sich für einen respektvollen Umgang der Abgeordneten miteinander stark.

Harald Sonderegger: Im Landtag wurde in den vergangenen fünf Jahren auch in dieser damals neuen Konstellation gut und sehr engagiert gearbeitet. Es wurde eine Vielzahl von Gesetzesbeschlüssen und -änderungen behandelt und abgestimmt. Es war nicht immer leicht, aber das ist in einer Koalition ganz normal. Außerdem wurden die Organe des Landtags – die Position des Landesvolksanwalts sowie der Rechnungshofdirektorin – neu bestellt. Auch die Diskussionen rund um diverse Entschließungsanträge sind durchaus divergent und engagiert geführt worden. Trotz aller unterschiedlicher Positionen wurden aber auch sehr viele Beschlüsse einstimmig gefasst. Es waren also fünf durchaus bewegte Jahre, in Summe jedoch von einem konstruktiven Geist geprägt.