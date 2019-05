Gut besucht: Muttertagskonzert

Die Harmoniemusik Bartholomäberg lud zum Muttertagskonzert „Brexit“ ein

Er war bis auf den letzten Platz gefüllt, der Gemeindesaal in Bartholomäberg am vergangenen Samstag Abend. Der Grund: Die Harmoniemusik Bartholomäberg lud zu ihrem bereits traditionellen Muttertagskonzert. Dieses Jahr standen die Musikstücke unter dem Motto „Brexit“. Kapellmeister Mathias Vallaster hatte diverse Blasmusikstücke für seine rund 40 Musiker bewusst ausgewählt, um die Musik der Briten genauer unter die Lupe zu nehmen. So gab es eine Reise durch die britische Geschichte, Kultur und Musikvielfalt.