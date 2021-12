Gurschler verlässt seinen Stammklub FC Dornbirn

Der dienstälteste Eigenbauspieler wechselt zu einem Klub in den Bregenzerwald.

Felix Gurschler wechselt im Winter in den Bregenzerwald und verlässt damit nach insgesamt 18 Jahren den FC Dornbirn. Das Eigengewächs fing 2003 im Alter von fünf Jahren mit dem Fußballspielen auf der Birkenwiese an, damit verabschiedet sich der dienstälteste Spieler des gesamten Vereins. Felix durchlief den gesamten Rothosen-Nachwuchs und ist seit 2015 fester Bestandteil der Kampfmannschaft.

Felix errang mit seinen Rothosen auch zahlreiche Titel. Im Nachwuchs noch Landesmeister in der U16, räumte Gurschi im Erwachsenenbereich komplett ab. 2018 wurde er Sieger bei den Hallenmasters in Wolfurt, wo er sich gleichzeitig zum Torschützenkönig kürte, 2019 folgte mit dem Double aus Meisterschaft und VFV-Cup dann der große Coup. Seit dem Aufstieg in die 2. Liga absolvierte Felix 56 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse, in den letzten Monaten verhinderten hartnäckige Sprunggelenksprobleme mehr Einsätze.