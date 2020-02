Gugga gingen mit dem Umzug voran

Überall Platzkonzerte und Nachtumzug: Samstag war ganz Feldkirch eine Gugga-Party

FELDKIRCH Am Samstag verwandelte sich ganz Feldkirch in eine einzige Gugga-Meile mit Monsterkonzerten und dem anschließenden großen Nachtumzug durch die Stadt.

Am großen Nachtumzug der Guggamusiken nahmen auch heuer wieder Kapellen aus dem ganzen alemannischen Raum in ihren äußerst fantasievollen Kostümen teil. Dabei gaben 14 Guggamusik-Kapellen aus der Schweiz deutlich den Ton an. Aus Deutschland nahmen zwei Musikgruppen aus dem schwäbischen Wernau und Wolpertswende teil. Angeführt von den Spältabürgern, reihten sich aus Vorarlberg die Spältaschränzer , die Schneggahüsler aus Frastanz und die Rankler Chaos Tätscher in den Umzug ein.

Im Anschluss an den Umzug fanden in der Altstadt noch zahlreiche weitere OpenAir-Platzkonzerte bis tief in die Nacht statt. Die Open End Party mit Guggashows in der Kult-Location „Altes Hallenbad“ rundete die Nacht ab. HE