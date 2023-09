Grüner Wirtschaftssprecher arbeitete jahrelang für den Messepark

Gegen Erweiterung, aber viele Jahre mit EKZ Geld verdient

Von 2009 bis 2017 den Messepark betreut

Denn Bernhard Weber ist seit 2002 geschäftsführender Gesellschafter der Werbeagentur Weber, Mathis + Freunde (WMUF) mit Sitz in Dornbirn (vormals Ricquebourg). Diese Werbeagentur betreute in den Jahren 2009 bis 2017 den kompletten Marketing- und Werbeauftritt des Messeparks. Dazu gehörte unter anderem auch die Gestaltung des viermal pro Jahr erscheinenden Messepark-Magazins. Weber war in dieser Zeit einer der zentralen Betreuer dieses Kunden. Das langjährige Geschäftsverhältnis der beiden Unternehmen ist unter anderem über diverse Google-Recherchen einfach nachzuvollziehen. Auch in Branchenkreisen ist dieses Betreuungsverhältnis kein Geheimnis. Vor einigen Jahren gewann WMUF mit seinem Großkunden Messepark unter anderem den Vorarlberger Werbepreis Adwin.