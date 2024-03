Grüne Zukunft Europas: Das EU-Renaturierungsgesetz und seine Auswirkungen

Das EU-Renaturierungsgesetz ebnet den Weg für eine nachhaltige Zukunft, indem es die Wiederherstellung von Ökosystemen und die Bewahrung der Artenvielfalt priorisiert.

Wiederherstellung der Natur: Von Wäldern bis zu Flussläufen

Die Initiative zielt darauf ab, bis 2030 mindestens 30 Prozent der bedrohten Lebensräume in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, wobei dieser Prozentsatz bis 2050 auf 90 Prozent ansteigen soll. Die Wiederbelebung der Natur umfasst Maßnahmen wie Aufforstung, Renaturierung von Mooren und die Schaffung naturnaher Flussläufe. Diese Schritte sind essenziell für den Erhalt der Biodiversität und die Stärkung der Ökosysteme.

Verbindliche Ziele und Maßnahmen

Globale Bemühungen und EU-Spezifika

Aktuelle Enticklungen und Anpassungen

Das EU-Parlament hat kürzlich einen Kompromiss zum Renaturierungsgesetz angenommen, was die Voraussetzung für das baldige Inkrafttreten schafft. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Artenvielfalt in landwirtschaftlichen Gebieten, wobei Indikatoren wie der Bestand an Wiesenschmetterlingen und Feldvögeln als Messgrößen herangezogen werden. Aufgrund von Bedenken aus der Landwirtschaft wurden bestimmte Anforderungen angepasst, etwa die Freiwilligkeit bei der Wiedervernässung von Torfgebieten. Nun steht die Zustimmung des EU-Rates aus, der eine qualifizierte Mehrheit für die endgültige Annahme benötigt.