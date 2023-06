Grüne Kritik an Leiter-Ernennung: "Alle SPÖ-Landesorganisationen werden jetzt von Männern geführt"

Die Ernennung von Mario Leiter zum Landesparteichef der SPÖ in Vorarlberg hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.

Die Generalsekretärin der Grünen, Olga Voglauer, und die Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich, Meri Disoski, äußerten Kritik an der Wahl Mario Leiters zum Landesparteichef der SPÖ in Vorarlberg. Sie betonten, dass nun alle neun Landesorganisationen der Sozialdemokratie von Männern geführt werden. "Aus feministischer Sicht ist das bedenklich", sagte Voglauer und Disoski ergänzte: "Der interne Umgang mit der ersten Parteivorsitzenden der SPÖ in der Vergangenheit hat offen zur Schau gestellt, wie wenig wertschätzend mit starken Frauen in den eigenen Reihen umgegangen wird."