Grundstückskauf durch Notar in Nenzing: Schallert spricht von Freunderlwirtschaft

Johannes Schallert, ÖVP-Gemeindevertreter in Nenzing, bei "Vorarlberg LIVE" über den umstrittenen Grundstücksdeal in Nenzing.

In der Gemeindevertretung sei er gar nicht beliebt, bei den Nenzinger Bürgern schon: Johannes Schallert, ÖVP-Gemeindevertreter in Nenzing, hat durch seine Kritik am Verkauf eines landwirtschaftlichen Grundstücks an Notar Egon Kasseroler, Bruder von Bürgermeister Florian Kasseroler, offensichtlich eine Lawine losgetreten.