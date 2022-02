Grundstein für Campus-Neubau gelegt

Es geht voran auf der Großbaustelle für den Campus Rotkreuz:Derzeit wird das Fundament des Neubaus errichtet und damit der Grundstein gelegt für die neue Heimat des Kindergartens und der Esskultur sowie für die Doppelturnhalle.

Im Oktober soll der Rohbau stehen und der Innenausbau ans Werk gehen. 8 Millionen Euro sind dieses Jahr für den Campus veranschlagt. Den Bau wickelt ein fixes Team aus Steuerungsgruppe, Generalplanern, Projektleitung, örtlicher Bauaufsicht und Sonderfachplanern ab. Markus Kadinger und Heinz Ropele, Projektleiter vom Bauamt, berichten von der Baustelle: „Nach 13.600 m³ Erdaushub letzten Oktober und einem bislang milden Winter konnte mit der Fundamentierung im Jänner ein nächster Meilenstein für den Neubau gesetzt werden. Am 20. Jänner wurde mit dem Betonieren der Bodenplatte begonnen, 200 m³ Beton wurden allein in das erste Teilstück eingegossen.“ Die ca. 2.500 m² große Bodenplatte wird etappenweise errichtet, in neun Abschnitten werden fortlaufend die Grundleitungen eingebaut, Dämmung und Eisen verlegt und betoniert.