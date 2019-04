Grüß Gott im Klostertal

159 Fasnatvereine tagten in der Innerbrazer Klostertalhalle.

Der Fanfarenzug Rungelin eröffnete den 39. Landesverbandstag des Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden in der Innerbrazer Klostertalhalle. Nach der lautstarken musikalischen Begrüßung und Grußworten des Ausrichtevereins Funkenzunft Braz durch Obmann Alois Vonbank, sowie Grußworten des Bürgermeisters Hans Peter Pfanner und Landeshauptmann Markus Wallner gab Präsident Michel Stocklasa einen interessanten Bericht über das vergangene Vereinsjahr ab. 159 Fasnatvereine als Mitglieder des VVF mit über 6000 Narren bilden eine Zunftlandschaft. Somit hat Vorarlberg die höchste Dichte von Fasnatvereinen in Österreich. Sie sorgten für eine facettenreiche 115 Tage dauernde Fasnat. Hans Baschnegger berichtete über die gute Zusammenarbeit mit dem VVF. Der Fasnatrat unterstützt das Präsidium des VVF in allen Belangen. In die einjährige Probezeit wurde der Verein „Gugga Gassafäger“ aufgenommen. Diese Zeit erfolgreich überstanden haben der Schalmeienzug Mondheuler und die Altigerfaschingsnarra und wurden somit als ordentliche Mitglieder des VVF aufgenommen.

Die Gardegala findet am 7. März 2020 statt und wird von der Faschingszunft Gaißau ausgetragen. Am 12. Jänner 2020 treffen sich die Mitgliedsvereine beim Narrentag bei den Jagdbergnarra Schlins. Der Verbandstag 2020 mit Neuwahlen und Hofübergabe Präsident wird bei den Harder Mufängar ausgetragen. In der vergangenen Saison konnten verdiente Zunftmitglieder geehrt werden. Erich Stroppa erhielt das Ehrenzeichen in Bronze, Harald Weissenbacher in Silber, Peter Schenk, Johann Baschnegger, Gerd Müller und Gerhard Stoppel erhielten die höchste Auszeichnung in Gold. Stellvertretend für die neu eingereichten Anträge erhielt beim diesjährigen Verbandstag Franz Stroppa, Funkenzunft Braz, das Ehrenzeichen in Bronze überreicht. Unter dem Titel „Narren im Fokus“ bedankte sich Michel Stocklasa insbesondere bei den Embser Schlossnarren, der Fasnatzunft Höchst und der Funkenzunft Braz, sowie den Verantwortlichen der Wagenabnahmen und Bezirksredakteur Oliver van Dellen. Im kommenden Vereinsjahr beschäftigt sich das Präsidium insbesondere mit den Vorbereitungen für die Hofübergabe im Jahr 2020. Fasnat im Ländle – mehr, als nur saisonale Heiterkeit – Kulturbrauchtum, generationsübergreifend, flächendeckend, facettenreich – das zeigte der Landesverbandstag in der Klostertalhalle in Innerbraz.