Grünes Licht für Präsidenten-Stichwahl in Mali

Das Verfassungsgericht in Mali hat Beschwerden der Opposition gegen das Wahlergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahl abgewiesen. Es gab damit am Mittwoch Grünes Licht für die für Sonntag geplante Stichwahl zwischen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita und Oppositionsführer Soumaila Cisse.

Die internationale Staatengemeinschaft erhofft sich von der Wahl neue Impulse für den Friedensprozess in dem westafrikanischen Land, in dem sich verschiedene Konflikte überlagern und unter anderem jihadistische Rebellen aktiv sind. Die Sicherheitslage ist schlecht. In dem Land laufen Missionen der UNO (MINUSMA) und der EU (EUTM), die zur Stabilisierung beitragen sollen. An diesen nimmt auch das Österreich teil. Zudem gibt es eine französische Militärmission.