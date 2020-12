Grünes Forum Rankweil: "So sind Rankweiler nicht"

Die zweitstärkste Partei in der Marktgemeinde stellt einen Antrag bei der Gemeindevertretungssitzung für die Aufnahme an Flüchtlinge

Hilfsorganisationen melden katastrophale Zustände in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros. Besonders schlimm, die Situation auf Lesbos. Menschen leben hier zusammengepfercht in nicht winterfesten Zelten, die bei Regen überflutet werden, fürs Essen muss stundenlang angestanden werden, kaum Zugang zu sanitären Anlagen, Ärzte ohne Grenzen berichten, dass Kinder, Babys von Ratten angeknabbert werden. Sie berichten von Kindern, die sich umbringen wollen, so menschenunwürdig sind die Elendslager.

Im Antrag bitten wir die Gemeindevertreter*innen Rankweils um ein gemeinsames Bekenntnis, das deutlich macht: „Wir sind ebenso dafür, Menschen aus diesen Elendslagern zu retten. Gemeinsam fordern wir die Bundesregierung auf, sich für eine faire, gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik einzusetzen. Die Bundesregierung möge österreichischen Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen wollen, dies gestatten. Denn uns ist es nicht egal, dass in der EU tausende Kinder und Babys – viele Kinder unbegleitet - an Hunger, Kälte und Hoffnungslosigkeit leiden, in nassen Zelten verharren müssen und von Ratten gebissen werden. Wie könnte uns dies egal sein? So sind wir Österreicherinnen und Österreicher nicht. So sind wir Rankweilerinnen und Rankweiler nicht. Wir haben Platz.“