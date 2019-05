Grüne wollen raus aus Wohnkostenkrise

Die Vorarlberger Grünen wollen leistbares und lebenswertes Wohnen in Vorarlberg wieder möglich machen.

In Vorarlberg galt das Versprechen: “Wer gnuag schaffat und husat, kann a Hüsle baua!” Angesichts explodierender Wohnkosten wollen die Grünen bei dieser Landtagswahl das Versprechen für leistbares und lebenswertes Wohnen für alle VorarlbergerInnen erneuern. Welche politischen Schritte dafür notwendig sind, präsentierten Grünen-Landesrat und Landessprecher Johannes Rauch und Wohnbausprecherin Nina Tomaselli in einer Pressekonferenz vor der Wohnanlage “Üs’r Fellentor” in Lauterach.