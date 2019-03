Grüne unterstützen Petition der Sonntagsdemonstranten

Die Vorarlberger Grünen unterstützen die Petition der Sonntagsdemonstranten und fordern eine lückenlose Aufklärung zum Fall "Dornbirn".

„Die Verantwortung von Innenminister Kickl beim schrecklichen Fall in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn muss lückenlos geklärt werden. Es gibt zahlreiche juristische Positionen, die besagen, dass der Innenminister die Möglichkeit gehabt hätte, den Täter zumindest unter Beobachtung zu stellen und in seiner Freiheit zu beschränken. Das hat er nicht getan. Und jetzt versucht er mit der Diskussion zur Sicherungshaft von seiner Verantwortung abzulenken“, unterstützt der Grüne Klubobmann Adi Gross die heute an Landtagspräsident Sonderegger übergebene Petition für einen Untersuchungsausschuss zum Fall Dornbirn.