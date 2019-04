Grüne: Ländle-ÖVP lässt sich vor blauen Karren spannen

Laut Grünen-Chef und Landesrat Johannes Rauch hat sich die ÖVP am Mittwoch im Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags vom Vorarlberger Weg der Mindestsicherung verabschiedet. Das ursprüngliche Vorarlberger Modell soll auf Weisung aus Wien entsorgt werden.

“Das von Schwarz und Grün ausverhandelte, funktionierende und verfassungskonforme Modell wird auf Weisung aus Wien entsorgt. In vorauseilendem Gehorsam – das Bundesgesetz ist noch nicht einmal beschlossen, geschweige denn in Kraft – sollen weitere massive Kürzungen erfolgen. Treffen wird das vor allem Familien mit Kindern”, schreibt Grünen-Chef und Landesrat Johannes Rauch in einer Aussendung.