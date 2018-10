Grüne: "Islamgesetz entpuppt sich als Schubladisierungsgesetz"

Die Grüne Integrationssprecherin Vahide Aydin fordert Kultusamt auf, die Föderation der Aleviten als eigenständige Religionsgemeinschaft anzuerkennen.

„Das ist eine staatlich erzwungene Schubladisierung. Fakt ist, dass die Föderation der Aleviten eine völlig eigenständige Religionsgemeinschaft ist – sowohl, was religiöse Lehre, als auch, was die rituellen Praxen anbelangt“, so Aydin. Aydin fordert das Kultusamt daher auf, die Föderation der Aleviten als eigenständige Religionsgemeinschaft in Österreich anzuerkennen. „Die Bundesregierung ist aufgefordert, religiöse Gemeinschaften, die modern und liberal sind, und sich zu den Grundrechten wie Vereins-, Meinungs- und Glaubensfreiheit sowie zur Demokratie bekennen, zu fördern“, schließt Aydin.