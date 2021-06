"Grüne Fantasterei" - Hitzige Klima-Diskussion im Landtag

Die Vorarlberger FPÖ hat am Mittwoch im Landtag eine Klimaschutzpolitik "mit Hausverstand" gefordert.

FPÖ für umweltschonende Kraftstoffe

Ebenfalls gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren sprachen sich die Abgeordneten Martin Staudinger (SPÖ) und Garry Thür (NEOS) aus, auch wenn die grünen Treibstoffe wohl nicht für die Massen verwendbar seien. Der SPÖ-Landesparteivorsitzende, der Bitschis Rede als "ein bisschen absurd" bewertete, machte sich für eine Ordnungspolitik stark. Es sollte in seinen Augen Regeln geben, die vorgeben, was produziert und verkauft werden darf. "Das kurbelt die Innovation der Industrie an", zeigte sich Staudinger überzeugt. Laut Thür braucht es in der Klimaschutzpolitik einen Neustart, der auf Hausverstand und Wissenschaft setzt. Zwischen Wirtschaft und Umwelt müsse ein "großes 'Und'" stehen, damit der Klimaschutz funktionieren könne.

Zadra will "bestehende Konzepte umsetzen"

Grünen-Klubobmann Daniel Zadra bezeichnete den Klimaschutz als besten Wirtschaftsmotor überhaupt. Anstatt auf Wunder zu hoffen, gelte es bestehende Konzepte umzusetzen. Dabei sei eine ökosoziale Steuerreform ein enorm wichtiger Puzzlestein. "Klimaschädliches Verhalten wird seinen Preis bekommen", sagte Zadra. Daran knüpfte auch Rauch an. Es gebe nur noch ein sehr begrenztes Volumen an Kohlendioxid, das in die Atmosphäre gelangen dürfe. "Ein Gut, das knapp ist, wird teurer", stellte der Landesrat fest. Das Wichtigste sei, die politische Verantwortung jetzt wahrzunehmen, damit auch künftigen Generationen eine gute Lebensgrundlage erhalten bleibe. Bitschi nannte eine ökologische Steuerreform "dann glaubwürdig, wenn die Entlastung vor der Belastung kommt". In der Bauwirtschaft finde gerade ein Technologiewandel statt, es würden viel mehr Hybridmotoren verwendet. "Wir kaufen neue Bagger, weil sie sich rentieren", so Bitschi.